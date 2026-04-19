RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Войска США атаковали и захватили грузовое судно Ирана, - Трамп

23:55 19.04.2026 Вс
3 мин
Где и при каких обстоятельствах было захвачено судно?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска атаковали и захватили судно под флагом Ирана, когда оно попыталось "прорвать" блокаду США в Оманском заливе.

"Сегодня иранское грузовое судно TOUSKA, длиной почти 900 футов и весом почти с авианосец, попыталось прорвать нашу военно-морскую блокаду, и это закончилось для них неудачей", - написал Трамп.

По его словам, американский эсминец с управляемыми ракетами USS SPRUANCE перехватил судно в Оманском заливе и дал иранскому экипажу предупреждения, чтобы тот остановился. Однако это не дало результата, поэтому теперь корабль контролируют США.

"Иранский экипаж отказался подчиниться, поэтому наш корабль остановил их на месте, проделав дыру в машинном отделении. В настоящее время судно находится под контролем морской пехоты США", - говорится в публикации.

Трамп добавил, что судно TOUSKA находится под санкциями Минфина США "из-за своей предыдущей незаконной деятельности". На данный момент американцы "полностью" контролируют судно и изучают его содержимое.

Что предшествовало

Напомним, что почти две недели назад США и Иран через посредников договорились о временном прекращении огня, и за этот небольшой период, который истечет уже в ближайшие дни, планировали согласовать окончательное мирное соглашение. Будет ли оно, до сих до конца неясно.

Параллельно с этим как известно, Иран так и не открыл Ормузский пролив на постоянной основе. Изначально по причине того, что Израиль продолжал атаковать Ливан, а одним из требований Тегерана было в том числе прекращение огня в Ливане.

Уже в пятницу, 17 апреля, это перемирие все же наступило и пролив был открыт, но ненадолго. В субботу в КСИР заявили, что атакуют любое судно, которое приблизится к Ормузскому проливу.

Причиной этому стала морская блокада пролива уже со стороны США, а точнее, конкретно тех суден, которые связаны с Ираном. Трамп аргументировал свое решение тем, что в субботу 11 апреля Тегеран на переговорах так и не отказался амбиций на ядерное оружие. Но что касается пятницы (открытия пролива со стороны Ирана), Трамп сказал, что свою блокаду прекратит тогда, когда стороны окончательно достигнут сделки.

Собственно на этом фоне и возникла новая иранская блокада пролива начиная с субботы, а по данным СМИ, США готовятся захватывать иранские судна уже даже за пределами Ормузкого пролива, чтобы принудить Тегеран к сделке.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
