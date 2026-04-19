Войска США атаковали и захватили грузовое судно Ирана, - Трамп

"Сегодня иранское грузовое судно TOUSKA, длиной почти 900 футов и весом почти с авианосец, попыталось прорвать нашу военно-морскую блокаду, и это закончилось для них неудачей", - написал Трамп.

По его словам, американский эсминец с управляемыми ракетами USS SPRUANCE перехватил судно в Оманском заливе и дал иранскому экипажу предупреждения, чтобы тот остановился. Однако это не дало результата, поэтому теперь корабль контролируют США.

"Иранский экипаж отказался подчиниться, поэтому наш корабль остановил их на месте, проделав дыру в машинном отделении. В настоящее время судно находится под контролем морской пехоты США", - говорится в публикации.

Трамп добавил, что судно TOUSKA находится под санкциями Минфина США "из-за своей предыдущей незаконной деятельности". На данный момент американцы "полностью" контролируют судно и изучают его содержимое.

Что предшествовало

Напомним, что почти две недели назад США и Иран через посредников договорились о временном прекращении огня, и за этот небольшой период, который истечет уже в ближайшие дни, планировали согласовать окончательное мирное соглашение. Будет ли оно, до сих до конца неясно.

Параллельно с этим как известно, Иран так и не открыл Ормузский пролив на постоянной основе. Изначально по причине того, что Израиль продолжал атаковать Ливан, а одним из требований Тегерана было в том числе прекращение огня в Ливане.