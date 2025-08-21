Війська РФ зранку атакували Луцьк: пошкоджено будівлю, є поранена

"У Луцьку під час ранкової ворожої атаки уламками скла була травмована 48-річна жінка. Вона перебувала в магазині одного з приміських сіл. Постраждала отримала поранення руки, ноги та спини й була госпіталізована. Будівля зазнала незначних пошкоджень", - зазначили у ДСНС Волинської області.

Повідомляється, що потерпіла є матір’ю рятувальника, який саме цього дня ніс службу в обласному центрі.