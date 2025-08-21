RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Войска РФ утром атаковали Луцк: повреждено здание, есть раненая

Фото: войска РФ утром атаковали Луцк (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня утром, 21 августа, атаковали Луцк. В результате вражеского обстрела есть раненая, повреждены здания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ГСЧС в Волынской области.

"В Луцке во время утренней вражеской атаки осколками стекла была травмирована 48-летняя женщина. Она находилась в магазине одного из пригородных сел. Пострадавшая получила ранения руки, ноги и спины и была госпитализирована. Здание получило незначительные повреждения", - отметили в ГСЧС Волынской области.

Сообщается, что потерпевшая является матерью спасателя, который именно в этот день нес службу в областном центре.

 

Массированный обстрел Украины 21 августа

Российские войска сегодня ночью, 21 августа, совершили очередную массированную атаку на территорию Украины. Оккупанты применили ударные беспилотники типа "Шахед", крылатые ракеты и аэробаллистические ракеты "Кинжал".

По данным Воздушных сил ВСУ, это была одна из самых масштабных атак за время войны. Силы ПВО сбили и подавили 577 целей, среди них - "Кинжал" и "Калибры".

Основной удар противник нанес по Львову и области, используя дроны-камикадзе и ракеты. Также зафиксирован ракетный обстрел в Мукачево на Закарпатье: одна из ракет попала по местному предприятию.

Подробно о том, что известно о массированной атаке - читайте в материале РБК-Украина.

