Войска РФ утром атаковали Луцк: повреждено здание, есть раненая

"В Луцке во время утренней вражеской атаки осколками стекла была травмирована 48-летняя женщина. Она находилась в магазине одного из пригородных сел. Пострадавшая получила ранения руки, ноги и спины и была госпитализирована. Здание получило незначительные повреждения", - отметили в ГСЧС Волынской области.

Сообщается, что потерпевшая является матерью спасателя, который именно в этот день нес службу в областном центре.