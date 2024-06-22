Війська РФ завдали ракетного удару по енергооб'єкту у Львівській області, сталася пожежа

Зазначається, що під удар потрапив об'єкт критичної енергоінфраструктури регіону.

"Ворог завдав ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. Виникла пожежа", - розповів чиновник у своєму Telegram.

Він уточнив, що на місці вже працюють вогнеборці.

"Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило. Про масштаби руйнувань - згодом", - повідомив глава ОВА.

Варто зауважити, що перед тим в моніторингових групах писали про проблеми зі світлом після ворожої ракетної атаки в районі Стрия Львівської області.

Нічна комбінована повітряна атака

Раніше повідомлялося, що пізно ввечері 21 червня російські окупанти запустили по території України кілька груп дронів-камікадзе типу "Шахед". А вже вночі 22 червня стало відомо про зліт на території РФ літака МіГ-31К, та ще був зафіксований зліт 4 бортів стратегічних бомбардувальників ТУ-95МС з авіабази "Оленья".

Близько третьої години ночі в Україні знову була оголошена масштабна повітряна тривога - через запуск окупантами крилатих ракет. Крім того, дрони-камікадзе також фіксувалися в повітряному просторі країни у низці областей.

Пізніше стало відомо про вибух у Вінницькій області. Крім того, вибух пролунав у Луцьку. Повідомлялося про роботу ППО, зокрема, в Івано-Франківській області.

Вже о 05:06 у командуванні Повітряних сил оголосили про відбій загрози ворожих атак.