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В Україні масштабна тривога через зліт МiГ-31К ворога (відбій)

П'ятниця 21 червня 2024 23:50
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В Україні масштабна тривога через зліт МiГ-31К ворога (відбій) Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Володимир Костирін

В Україні ввечері 21 червня була оголошена повітряна тривога по всій території країни. Вона пов'язана зі звітом російського літака МіГ-31К, та загрози ракетних ударів.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К", - йдеться в оголошенні військових.

Крім того, пізніше у Повітряних силах заявили про зліт у Росії 4 бортів стратегічних бомбардувальників ТУ-95МС з авіабази "Оленья".

"Тривогу не ігноруємо!" - закликають військові.

Який ракетний удар можливий

Зазначимо, що МіГ-31К може нести гіперзвукові ракети "Кинжал", радіус дії яких охоплює всю територію України - тому тривогу оголошують у всій країні.

Додамо також, що Ту-95МС може нести до 6 ракет Х-555 на внутрішніх вузлах підвіски, а новіші Ту-95МСМ можуть нести більш сучасну крилату ракету Х-101. Вона не вміщається у внутрішній відсік із барабанною пусковою установкою, тому Ту-95МСМ може нести ці ракети лише на зовнішній підвісці.

Оновлено о 00:05

Згодом у Повітряних силах заявили про відбій загрози через ворожий МіГ-31К.

Так, у багатьох областях була скасована повітряна тривога, але не усюди.

Також нагадаємо, перед тим пізно ввечері в командуванні Повітряних сил повідомили про запуск російськими окупантами групи дронів-камікадзе по території України для чергової повітряної атаки.

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