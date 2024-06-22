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У Луцьку пролунав вибух після фіксації ракети над містом

Луцьк, Субота 22 червня 2024 04:43
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У Луцьку пролунав вибух після фіксації ракети над містом Ілюстративне фото: у Луцьку було чути вибух під час повітряної тривони (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У місті Луцьк під час нічної ворожої комбінованої повітряної атаки було чути вибух.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на "Суспільне Луцьк".

Звук вибуху в районі Луцька пролунав приблизно о 04:27.

Зауважимо, що перед тим в командуванні Повітряних сил Збройних сил України закликали жителів Луцька перебувати в укриттях через фіксацію ворожої ракети.

У Луцьку пролунав вибух після фіксації ракети над містом

Також варто додати, що окрім ракетного озброєння, місто трохи раніше було атаковане ворогом і за допомогою дрона-камікадзе типу "Шахед".

У Луцьку пролунав вибух після фіксації ракети над містом

Повітряна атака РФ по Україні

Нагадаємо, пізно ввечері 21 червня російські окупанти запустили по території України кілька груп дронів-камікадзе типу "Шахед".

Пізніше, вже вночі 22 червня, стало відомо про зліт на території РФ літака МіГ-31К, що може нести гіперзвукові ракети "Кинжал". Крім того, був зафіксований зліт 4 бортів стратегічних бомбардувальників ТУ-95МС з авіабази "Оленья".

Близько третьої години ночі в Україні знову була оголошена масштабна повітряна тривога - через запуск російськими окупантами крилатих ракет. Крім того, дрони-камікадзе також фіксуються в повітряному просторі країни у низці областей.

Пізніше стало відомо про вибух у Вінницькій області.

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Луцьк Вибух Ракетна атака
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