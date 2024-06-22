Повітряна атака РФ: у Вінницькій області було чути вибух

У Вінницькій області цієї ночі, 22 червня, було чути вибух під час масштабної повітряної тривоги в Україні через ворожу комбіновану атаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне Вінниця ".

Зазначається, що звук вибуху пролунав у регіоні близько четвертої години.

В місцевих пабліках також писали про роботу сил та засобів протиповітряної оборони у Вінницькій області на тлі ворожої атаки.

Перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомляли про фіксацію руху крилатих ракет противника у бік Вінницької області.

Представники влади Вінницької області наразі не уточнюють, із чим пов'язаний вибух, що було чути у регіоні.

Російська комбінована повітряна атака

Раніше повідомлялося, що пізно ввечері 21 червня російські окупанти запустили по території України кілька груп дронів-камікадзе типу "Шахед".

Пізніше, вже вночі 22 червня, стало відомо про зліт на території країни-агресора літака МіГ-31К, що може нести гіперзвукові ракети "Кинжал". Крім того, був зафіксований зліт у Росії 4 бортів стратегічних бомбардувальників ТУ-95МС з авіабази "Оленья".

Близько третьої години ночі в Україні знову була оголошена масштабна повітряна тривога - через запуск російськими окупантами крилатих ракет. Крім того, дрони-камікадзе також фіксуються в повітряному просторі країни у низці областей.