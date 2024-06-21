ua en ru
Пт, 21 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти запустили по Україні "Шахеди": де загроза атаки

П'ятниця 21 червня 2024 23:16
UA EN RU
Окупанти запустили по Україні "Шахеди": де загроза атаки Фото: в кількох областях України оголосили повітряну тривогу через "Шахеди" (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські загарбники сьогодні ввечері 21 червня запустили по території України ударні безпілотники для чергової повітряної атаки. В кількох областях була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командуванні Повітряних сил Збройних сил України.

Зазначається, що дрони-камікадзе противника були зафіксовані на півдні країни.

Військові попередили про рух російських баражуючих боєприпасів у бік Миколаївської області.

"Увага! Група "Шахедів" з Херсонської області в напрямку Миколаївщини", - йдеться в повідомленні Повітряних сил.

Жителів регіонів, де пролунали сигнали повітряної тривоги, закликають перебувати в укриттях та дотримуватися правила "двох стін".

Окупанти запустили по Україні &quot;Шахеди&quot;: де загроза атаки

Атаки "Шахедів"

Нагадаємо, російські окупанти регулярно використовують ударні безпілотники іранського виробництва типу "Шахед" (самі ж їх маркують під назвою "Гєрань"), для повітряних атак по Україні.

Так, до прикладу, у ніч проти 20 червня противник атакував українську енергетику - війська РФ випустили по Україні 27 дронів-камікадзе та дев'ять ракет різних типів. Сили ППО ЗСУ знищили всі "Шахеди" та 5 ворожих ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Повітряна тривога Атака дронів
NEWS
Україна отримає перший транш від заморожених активів Росії до кінця літа
Україна отримає перший транш від заморожених активів Росії до кінця літа
DAILY
Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України
Роман КотЖурналіст РБК-Україна Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України