Окупанти запустили по Україні "Шахеди": де загроза атаки
Російські загарбники сьогодні ввечері 21 червня запустили по території України ударні безпілотники для чергової повітряної атаки. В кількох областях була оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командуванні Повітряних сил Збройних сил України.
Зазначається, що дрони-камікадзе противника були зафіксовані на півдні країни.
Військові попередили про рух російських баражуючих боєприпасів у бік Миколаївської області.
"Увага! Група "Шахедів" з Херсонської області в напрямку Миколаївщини", - йдеться в повідомленні Повітряних сил.
Жителів регіонів, де пролунали сигнали повітряної тривоги, закликають перебувати в укриттях та дотримуватися правила "двох стін".
Атаки "Шахедів"
Нагадаємо, російські окупанти регулярно використовують ударні безпілотники іранського виробництва типу "Шахед" (самі ж їх маркують під назвою "Гєрань"), для повітряних атак по Україні.
Так, до прикладу, у ніч проти 20 червня противник атакував українську енергетику - війська РФ випустили по Україні 27 дронів-камікадзе та дев'ять ракет різних типів. Сили ППО ЗСУ знищили всі "Шахеди" та 5 ворожих ракет.
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