RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Войска РФ нанесли ракетный удар по энергообъекту во Львовской области, произошел пожар

Фото: во Львовской области из-за ракетной атаки на энергообъекте произошел пожар (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты во время ночной воздушной атаки 22 июня нанесли ракетный удар по энергетической инфраструктуре во Львовской области, на пострадавшем объекте произошел пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Львовской областной военной администрации (ОВА) Максима Козицкого.

Отмечается, что под удар попал объект критической энергоинфраструктуры региона.

"Враг нанес ракетный удар по объекту критической энергетической инфраструктуры во Львовской области. Возник пожар", - рассказал чиновник в своем Telegram.

Он уточнил, что на месте уже работают пожарные.

"По состоянию на это время информации о пострадавших не поступало. О масштабах разрушений - впоследствии", - сообщил глава ОВА.

Следует заметить, что перед этим в мониторинговых группах писали о проблемах со светом после вражеской ракетной атаки в районе Стрыя Львовской области.

Ночная комбинированная воздушная атака

Ранее сообщалось что вечером 21 июня российские оккупанты запустили по территории Украины несколько групп дронов-камикадзе типа "Шахед". А уже ночью 22 июня стало известно о взлете на территории РФ самолета МиГ-31К, и еще был зафиксирован взлет 4 бортов стратегических бомбардировщиков ТУ-95МС с авиабазы "Оленья".

Около трех часов ночи в Украине снова была объявлена масштабная воздушная тревога - из-за запуска оккупантами крылатых ракет. Кроме того, дроны-камикадзе также фиксировались в воздушном пространстве страны в ряде областей.

Позже стало известно о взрыве в Винницкой области. Кроме того, врыв раздался в Луцке. Сообщалось о работе ПВО, в частности, в Ивано-Франковской области.

Уже в 05.06 в командовании Воздушных сил объявили об отбое угрозы вражеских атак.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныЛьвовская областьПожарРакетный удар