Войска РФ нанесли ракетный удар по энергообъекту во Львовской области, произошел пожар

Российские оккупанты во время ночной воздушной атаки 22 июня нанесли ракетный удар по энергетической инфраструктуре во Львовской области, на пострадавшем объекте произошел пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Львовской областной военной администрации (ОВА) Максима Козицкого.
Отмечается, что под удар попал объект критической энергоинфраструктуры региона.
"Враг нанес ракетный удар по объекту критической энергетической инфраструктуры во Львовской области. Возник пожар", - рассказал чиновник в своем Telegram.
Он уточнил, что на месте уже работают пожарные.
"По состоянию на это время информации о пострадавших не поступало. О масштабах разрушений - впоследствии", - сообщил глава ОВА.
Следует заметить, что перед этим в мониторинговых группах писали о проблемах со светом после вражеской ракетной атаки в районе Стрыя Львовской области.
Ранее сообщалось что вечером 21 июня российские оккупанты запустили по территории Украины несколько групп дронов-камикадзе типа "Шахед". А уже ночью 22 июня стало известно о взлете на территории РФ самолета МиГ-31К, и еще был зафиксирован взлет 4 бортов стратегических бомбардировщиков ТУ-95МС с авиабазы "Оленья".
Около трех часов ночи в Украине снова была объявлена масштабная воздушная тревога - из-за запуска оккупантами крылатых ракет. Кроме того, дроны-камикадзе также фиксировались в воздушном пространстве страны в ряде областей.
Позже стало известно о взрыве в Винницкой области. Кроме того, врыв раздался в Луцке. Сообщалось о работе ПВО, в частности, в Ивано-Франковской области.
Уже в 05.06 в командовании Воздушных сил объявили об отбое угрозы вражеских атак.
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