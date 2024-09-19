Війська РФ завдали авіаударів по Запорізькому району, є загибла та поранені

Російські загарбники завдали ударів по Запорізькому району уз застосуванням авіаційного озброєння. Через ворожу бомбову атаку загинула жінка, ще дві людини були поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.
Чиновник зазначив, що для ударів противник використовував керовані авіаційні бомби (КАБ).
"Одна жінка загинула, дві - поранені внаслідок атаки КАБами по території Запорізького району", - написав він у своєму Twitter сьогодні вранці.
Також начальник Запорізької ОВА розповів, що російські окупанти щонайменше чотири рази ударили по Комишуваській та Новоолександрівській громадах.
"Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені приватні будинки та майно", - йдеться в публікації чиновника
Зазначимо, населені пункти Запорізької області страждають від російських обстрілів регулярно.
Так, вчора стало відомо, що війська РФ обстріляли Запорізьку область, поранивши та вбивши цивільних жителів. В ОВА розповіли, що постраждала Комишуваська громада, де жертвами обстрілу стали двоє людей, і п'ятеро були поранені.
А 11 вересня російські терористи атакували Кам'янський район, де через обстріл загинула людина, і були постраждалі.
2 вересня внаслідок російського удару по Запоріжжю загинули дві людини, і серед жертв була дитина. Також було відомо про двох поранених.
Раніше також повідомлялося, що перед цим Запоріжжя зазнавало ракетних ударів 27 серпня. Тоді ворог бив по місту балістикою з території тимчасово окупованого Криму.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.