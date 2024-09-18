Росіяни масовано обстріляли Запорізьку область, є поранені й загиблі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

За його даними, постраждала Комишуваська громада. Там пошкоджені кілька приватних будинків та інфраструктурний об'єкт.

Обстріли Запорізької області

Наприкінці серпня російські загарбники обстріляли місто Гуляйполе та знищили меморіальний музей-садибу родини Нестора Махна.

Раніше армія РФ вдарила по дитячому кафе у селищі Малокатеринівка Запорізької області. Внаслідок атаки були поранені діти.

За кілька годин після першого обстрілу, терористи знову накрили вогнем село. Внаслідок прильотів загорілися приватні будинки.

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