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У Запоріжжі внаслідок вечірнього російського удару є загиблі та поранені, серед них діти

Запоріжжя, Вівторок 03 вересня 2024 07:11
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У Запоріжжі внаслідок вечірнього російського удару є загиблі та поранені, серед них діти Фото: стали відомі наслідки ракетного удару РФ по Запоріжжю (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Внаслідок російського удару по Запоріжжю, здійсненого ворогом вчора пізно ввечері, загинули дві людини, і серед жертв є дитина. Також є двоє поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.

Чиновник уточнив, що обстріл був здійснений противником близько 23:00 у понеділок, 2 вересня.

"На жаль, 2 людини загинуло, в тому числі 8-річний хлопчик", - розповів глава ОВА.

Крім того, ще двоє людей були поранені, серед яких 12-річна дівчинка. Вона була госпіталізована і нині у реанімації.

Також чиновник розповів про часткове руйнування будівлі внаслідок російського удару.

"Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені багатоповерхові будинки розташовані поруч", - додав він.

Що передувало

Нагадаємо, вчора ввечері у Запоріжжі пролунав вибух під час повітряної тривоги, оголошеної у Запорізькій області.

Незадовго перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування агресором балістики для ударів.

Раніше також повідомлялося, що перед цим Запоріжжя зазнавало ракетних ударів 27 серпня. Тоді ворог бив по місту балістикою з території тимчасово окупованого Криму.

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Запоріжжя Ракетний удар
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