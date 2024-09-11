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РФ атакувала Кам'янський район: є загиблий та постраждалі

Дніпро, Середа 11 вересня 2024 11:40
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РФ атакувала Кам'янський район: є загиблий та постраждалі Фото: РФ атакувала Кам'янський район 11 вересня, є загиблий та постраждалі (facebook com UA National Police)
Автор: Наталія Гурковська

11 вересня окупанти атакували Кам'янський район Дніпропетровської області. Є жертва та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Кам’янський район… Через атаку росіян є загиблий. Не минулося і без постраждалих", - написав голова ОВА.

Пізніше Лисак розповів, що станом на 12:40 відомо про потерпілого з опіками.

"Його госпіталізували - надають всю необхідну медичну допомогу. Лікарі оцінюють стан постраждалого як середній. Щодо загиблого, то ним виявився 38-річний чоловік", - додав голова ОВА.

Вибух у Дніпропетровській області

До цього, близько 11:30, Лисак повідомив про вибух у Кам'янському районі.

"Вибух був у Кам’янському районі. Прошу - до відбою нічого не викладаємо. Інформаційна тиша", - написав він.

Тривога в Україні

Наразі в Україні тривогу оголошено у Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Полтавській областях.

У Повітряних силах попереджають про загрозу балістичного озброєння від південно-східного напрямку. Зокрема, швидкісні цілі помічені у напрямку Харкова, Запоріжжя та Полтавської області.

РФ атакувала Кам'янський район: є загиблий та постраждалі

Тривога в Україні на 11:23 (t.me/alarmukraine)

Обстріли Дніпропетровської області

Окупанти постійно атакують Дніпропетровську область.

Так, 6 вересня російські війська обстріляли Павлоград. За останніми даними, 82 особи постраждали, одна загинула. Відомо, що РФ запустила на місто балістику, п'ять ракет, ймовірно, "Іскандер-М"/KN-23.

Крім того, 5 вересня також РФ атакувала Дніпропетровську область дроном. Тоді було поранено рятувальника, який потрапив під повторний обстріл разом з колегами.

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Дніпропетровська область Війна в Україні Вибухи
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