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Войска РФ нанесли авиаудары по Запорожскому району, есть погибшая и раненые

Иллюстративное фото: авиация РФ сбросила КАБы на Запорожский район (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики нанесли удары по Запорожскому району с применением авиационного вооружения. Из-за вражеской бомбовой атаки погибла женщина, еще два человека были ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

Чиновник отметил, что для ударов противник использовал управляемые авиационные бомбы (УАБ / КАБ).

"Одна женщина погибла, две ранены в результате атаки КАБами по территории Запорожского района", - написал он в своем Twitter сегодня утром.

Также начальник Запорожской ОВА рассказал, что российские оккупанты по меньшей мере четыре раза ударили по Камышевской и Новоалександровской общинам.

"Взрывной волной и обломками повреждены частные дома и имущество", - говорится в публикации чиновника

Российские удары по Запорожской области

Отметим, что населенные пункты Запорожской области страдают от российских обстрелов регулярно.

Так, вчера стало известно, что войска РФ обстреляли Запорожскую область, ранив и убив гражданских жителей. В ОВА рассказали, что пострадала Камышевская община, где жертвами обстрела стали два человека, и пятеро были ранены.

А 11 сентября российские террористы атаковали Каменский район, где из-за обстрела погиб человек, и были пострадавшие.

2 сентября в результате российского удара по Запорожью погибли два человека, и среди жертв был ребенок. Также было известно о двух раненых.

Ранее также сообщалось, что перед этим Запорожье подвергалось ракетным ударам 27 августа. Тогда враг бил по городу баллистикой с территории временно оккупированного Крыма.

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Запорожская областьАвиаудары