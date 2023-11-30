Війська РФ вночі випустили по Україні 8 ракет і 20 "Шахедів": скільки цілей збила ППО

Російські війська атакували територію України зенітними керованими ракетами С-300 та дронами-камікадзе сьогодні вночі, 30 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Внаслідок бойової роботи знищено 14 ударних БпЛА. Протиповітряна оборона працювала у південних, східних та центральних регіонах.

Повідомляється, що до відбиття повітряного нападу були залучені винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил оборони України.

"У ніч на 30 листопада 2023 року противник атакував 20-ма ударними БпЛА типу "Shahed" з двох напрямками: окупований Крим та Приморсько-Охтарськ РФ. Крім того, окупанти завдали удару по Донеччині вісьмома зенітними керованими ракетами С-300", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

РФ посилює удари по Україні

Війська РФ в останні тижні відновили масовані удари по Україні за допомогою ракет та дронів-камікадзе. Так, учора вночі, 29 листопада, росіяни випустили територією України 21 дрон-камікадзе типу "Шахед" і три крилаті ракети Х-59. Сили ППО збили всі БПЛА та дві ракети.

Окрім того, 28 листопада росіяни атакували дронами Хмельницький район. Внаслідок збиття силами ППО одного з безпілотників уламки впали на дах приватного будинку. Цієї ж ночі загарбники завдали ракетного удару по Кривому Розі.

На день раніше військові РФ обстріляли житловий сектор Нікополя. Внаслідок атаки постраждала жінка.

Напередодні речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що окупанти, ймовірно, почнуть набагато активніше застосовувати дрони для ударів по Україні, ніж ракети.

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