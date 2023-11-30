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Войска РФ ночью выпустили по Украине 8 ракет и 20 "Шахедов": сколько целей сбила ПВО

Фото: силы ПВО сбили 14 "Шахедов" (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Российские войска атаковали территорию Украины зенитными управляемыми ракетами С-300 и дронами-камикадзе сегодня ночью, 30 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 30 ноября 2023 года противник атаковал 20-ю ударными БпЛА типа "Shahed" по двум направлениям: оккупированный Крым та Приморско-Ахтарск РФ. Кроме того, оккупанты нанесли удар по Донетчине восемью зенитными управляемыми ракетами С-300", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Сообщается, что к отражению воздушного нападения были привлечены истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил ты Сил обороны Украины.

В результате боевой работы уничтожены 14 ударных БпЛА. Противовоздушная оборона работала в южных, восточных и центральных регионах.

РФ усиливает удары по Украине

Войска РФ в последние недели возобновили массированные удары по Украине с помощью ракет и дронов-камикадзе. Так, вчера ночью, 29 ноября, россияне выпустили по территории Украины 21 дрон-камикадзе типа "Шахед" и три крылатые ракеты Х-59. Силы ПВО сбили все БПЛА и две ракеты.

Кроме того, 28 ноября россияне атаковали дронами Хмельницкий район. В результате сбития силами ПВО одного из беспилотников обломки упали на крышу частного дома. Этой же ночью захватчики нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

Днем ранее военные РФ обстреляли жилищный сектор Никополя. В результате атаки пострадала женщина.

Накануне спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что оккупанты, вероятно, начнут гораздо активнее применять дроны для ударов по Украине, чем ракеты.

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