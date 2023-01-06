Війська РФ вночі двічі вдарили по Нікопольському району: які наслідки

З десяток ворожих снарядів прилетіли до двох громад - Марганецьку та Червоногригорівську.

Загиблих та постраждалих немає.

Внаслідок атаки пошкоджено три приватні будинки, газопровід та лінію електропередач. Знищено господарську споруду.

Внаслідок обстрілів пошкоджено три приватні будинки / Фото: t.me/mykola_lukashuk

Інші райони провели ніч під сигнал повітряної тривоги.

Нагадаємо, вчора російські окупаційні війська влаштували черговий обстріл Нікопольської територіальної громади, вдаривши по житлових кварталах райцентру із важкої артилерії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що російські окупаційні війська влаштували черговий обстріл Нікопольської територіальної громади, вдаривши вночі, 4 січня, житловими кварталами райцентру з важкої артилерії.

Також ми писали, що російські загарбники обстріляли в ніч проти 3 січня Нікополь та Покровську громаду з РСЗВ "Ураган" та важкої артилерії.

А перед цим, вночі 2 січня, окупанти тричі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, застосовуючи "Гради" та ствольну артилерію. У перший день нового року війська РФ пошкодили у Нікополі понад десяток будинків.

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