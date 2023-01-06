Війська РФ вночі двічі вдарили по Нікопольському району: які наслідки

Російські окупанти вночі 6 січня двічі били Нікопольським районом у Дніпропетровській області. Ворог застосував важку артилерію.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram.
З десяток ворожих снарядів прилетіли до двох громад - Марганецьку та Червоногригорівську.
Загиблих та постраждалих немає.
Внаслідок атаки пошкоджено три приватні будинки, газопровід та лінію електропередач. Знищено господарську споруду.
Інші райони провели ніч під сигнал повітряної тривоги.
Нагадаємо, вчора російські окупаційні війська влаштували черговий обстріл Нікопольської територіальної громади, вдаривши по житлових кварталах райцентру із важкої артилерії.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що російські окупаційні війська влаштували черговий обстріл Нікопольської територіальної громади, вдаривши вночі, 4 січня, житловими кварталами райцентру з важкої артилерії.
Також ми писали, що російські загарбники обстріляли в ніч проти 3 січня Нікополь та Покровську громаду з РСЗВ "Ураган" та важкої артилерії.
А перед цим, вночі 2 січня, окупанти тричі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, застосовуючи "Гради" та ствольну артилерію. У перший день нового року війська РФ пошкодили у Нікополі понад десяток будинків.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.