UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Війська РФ вночі двічі вдарили по Нікопольському району: які наслідки

Фото: Війська РФ вночі завдали двох ударів по Нікопольському району (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти вночі 6 січня двічі били Нікопольським районом у Дніпропетровській області. Ворог застосував важку артилерію.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram.

З десяток ворожих снарядів прилетіли до двох громад - Марганецьку та Червоногригорівську.

Загиблих та постраждалих немає.

Внаслідок атаки пошкоджено три приватні будинки, газопровід та лінію електропередач. Знищено господарську споруду.

Внаслідок обстрілів пошкоджено три приватні будинки / Фото: t.me/mykola_lukashuk

Інші райони провели ніч під сигнал повітряної тривоги.

Нагадаємо, вчора російські окупаційні війська влаштували черговий обстріл Нікопольської територіальної громади, вдаривши по житлових кварталах райцентру із важкої артилерії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що російські окупаційні війська влаштували черговий обстріл Нікопольської територіальної громади, вдаривши вночі, 4 січня, житловими кварталами райцентру з важкої артилерії.

Також ми писали, що російські загарбники обстріляли в ніч проти 3 січня Нікополь та Покровську громаду з РСЗВ "Ураган" та важкої артилерії.

А перед цим, вночі 2 січня, окупанти тричі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, застосовуючи "Гради" та ствольну артилерію. У перший день нового року війська РФ пошкодили у Нікополі понад десяток будинків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НікопольДніпропетровська область