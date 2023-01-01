Окупанти в новорічну ніч гатили по Нікополю: відомі наслідки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міського голови Олександра Саюка.

На цей час відомо про одну постраждалу. Пошкоджено 9 багатоповерхових та 4 приватних житлових будинків, 6 господарських будівель, 1 автомобіль. Інформація ще уточнюється.

Пошкодження отримали низка комерційних об'єктів, медичний заклад, магазини, готель, аптеки.

Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхові будинки / Фото: facebook.com/oleksandrsayuk

Відбулася пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Внаслідок обстрілу пошкоджено лінії електропередач, фахівці працюють над їх відновленням.

Нагадаємо, російські військові 31 грудня обстріляли місто Нікополь із використанням реактивних систем залпового вогню.

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