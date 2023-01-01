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Окупанти в новорічну ніч гатили по Нікополю: відомі наслідки

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Нікополь, Неділя 01 січня 2023 07:39
Окупанти в новорічну ніч гатили по Нікополю: відомі наслідки Фото: окупанти в новорічну ніч били Нікополем (facebook.com/oleksandrsayuk)
Автор: Артур Родивилов

Окупанти з вечора 31 грудня обстрілювали Нікополь. Пошкоджено понад десяток будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міського голови Олександра Саюка.

На цей час відомо про одну постраждалу. Пошкоджено 9 багатоповерхових та 4 приватних житлових будинків, 6 господарських будівель, 1 автомобіль. Інформація ще уточнюється.

Пошкодження отримали низка комерційних об'єктів, медичний заклад, магазини, готель, аптеки.

Окупанти в новорічну ніч гатили по Нікополю: відомі наслідкиВнаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхові будинки / Фото: facebook.com/oleksandrsayuk

Відбулася пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Внаслідок обстрілу пошкоджено лінії електропередач, фахівці працюють над їх відновленням.

Нагадаємо, російські військові 31 грудня обстріляли місто Нікополь із використанням реактивних систем залпового вогню.

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