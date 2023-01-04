Окупанти обстріляли житлові квартали Нікополя з важкої артилерії
Російські окупаційні війська влаштували черговий обстріл Нікопольської територіальної громади в Дніпропетровській області, вдаривши вночі, 4 січня, по житлових кварталах райцентру з важкої артилерії.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, передає РБК-Україна з посиланням на Telegram чиновника.
"І цієї ночі на Нікопольщині було гучно від ворожих обстрілів… Росіяни ударили з важкої артилерії саме по районному центру. У житлові квартали Нікополя прилетіли з десяток ворожих снарядів", - розповів він.
Внаслідок ворожих обстрілів у місті було пошкоджено кілька житлових будинків та господарських будівель, постраждав автомобіль.
Крім того, є пошкодження газопроводу та лінії електропередач.
На щастя, жителі Нікополя не постраждали через артобстріл росіян.
Глава ОВА опублікував фото наслідків атак загарбників по місту.
Війська РФ вдарили по Нікополю з важкої артилерії вночі 4 січня (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)
"В інших районах сирена двічі сповіщала про небезпеку, та минулося без атак", - додав чиновник.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники обстріляли в ніч проти 3 січня Нікополь та Покровську громаду Дніпропетровської області з РСЗВ "Ураган" та важкої артилерії.
А перед цим, вночі 2 січня, окупанти тричі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, застосовуючи "Гради" та ствольну артилерію. У перший день нового року війська РФ пошкодили у Нікополі понад десяток будинків.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.