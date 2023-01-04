Окупанти обстріляли житлові квартали Нікополя з важкої артилерії

Російські окупаційні війська влаштували черговий обстріл Нікопольської територіальної громади в Дніпропетровській області, вдаривши вночі, 4 січня, по житлових кварталах райцентру з важкої артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, передає РБК-Україна з посиланням на Telegram чиновника.

"І цієї ночі на Нікопольщині було гучно від ворожих обстрілів… Росіяни ударили з важкої артилерії саме по районному центру. У житлові квартали Нікополя прилетіли з десяток ворожих снарядів", - розповів він.

Внаслідок ворожих обстрілів у місті було пошкоджено кілька житлових будинків та господарських будівель, постраждав автомобіль.

Крім того, є пошкодження газопроводу та лінії електропередач.

На щастя, жителі Нікополя не постраждали через артобстріл росіян.

Глава ОВА опублікував фото наслідків атак загарбників по місту.

Війська РФ вдарили по Нікополю з важкої артилерії вночі 4 січня (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

"В інших районах сирена двічі сповіщала про небезпеку, та минулося без атак", - додав чиновник.