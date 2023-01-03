Війська РФ били по громадах Дніпропетровської області з "Ураганів" і важкої артилерії

Російські окупанти обстріляли в ніч проти 3 січня дві територіальні громади Дніпропетровської області, для атак використовуючи РСЗВ "Ураган" та важку артилерію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка.

"В інших районах ніч з однією тривогою та без надзвичайних ситуацій", - додав глава ОВА.

На місці працюють представники ДСНС, які на уражених територіях з'ясовують наслідки атак противника.

На щастя, внаслідок ворожого вогню по населених пунктах ніхто з місцевих жителів не постраждав.

"Не вщухають обстріли Нікопольщини… Двічі за ніч район зазнав атак російських "Ураганів" та важкої артилерії. Понад 20 снарядів прилетіли у Нікополь та Покровську громаду", - розповів чиновник.

Раніше повідомлялося, що 2 січня російські загарбники тричі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, застосовуючи "Гради" та ствольну артилерію.

Перед цим, уночі 1 січня, окупанти пошкодили у Нікополі понад десяток будинків. До цього, 31 грудня 2022-го, російські військові обстріляли місто Нікополь із використанням реактивних систем залпового вогню. А 30 грудня інтервенти атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе, а також обстріляли Нікопольський район із важкої артилерії.

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