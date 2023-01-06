Войска РФ ночью дважды ударили по Никопольскому району: какие последствия

Российские оккупанты ночью 6 января дважды били по Никопольскому району в Днепропетровской области. Враг применил тяжелую артиллерию.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram.
С десяток вражеских снарядов прилетели в две громады - Марганецкую и Красногригорьевскую.
Погибших и пострадавших нет.
В результате атаки повреждены три частных домов, газопровод и линия электропередач. Уничтожено хозяйственное сооружение.
Остальные районы провели ночь под сигнал воздушной тревоги.
Напомним, вчера российские оккупационные войска устроили очередной обстрел Никопольской территориальной общины, ударив по жилым кварталам райцентра из тяжелой артиллерии.
Ранее РБК-Украина сообщало, что российские оккупационные войска устроили очередной обстрел Никопольской территориальной громады, ударив ночью, 4 января, по жилым кварталам райцентра из тяжелой артиллерии.
Также мы писали, что российские захватчики обстреляли в ночь на 3 января Никополь и Покровскую громаду из РСЗО "Ураган" и тяжелой артиллерии.
А перед этим, ночью 2 января, оккупанты трижды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, применяя "Грады" и ствольную артиллерию. В первый день нового года войска РФ повредили в Никополе более десятка домов.
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