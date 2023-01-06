Войска РФ ночью дважды ударили по Никопольскому району: какие последствия

С десяток вражеских снарядов прилетели в две громады - Марганецкую и Красногригорьевскую.

Погибших и пострадавших нет.

В результате атаки повреждены три частных домов, газопровод и линия электропередач. Уничтожено хозяйственное сооружение.

В результате обстрелов повреждены три частных дома / Фото: t.me/mykola_lukashuk

Остальные районы провели ночь под сигнал воздушной тревоги.

Напомним, вчера российские оккупационные войска устроили очередной обстрел Никопольской территориальной общины, ударив по жилым кварталам райцентра из тяжелой артиллерии.

Ранее РБК-Украина сообщало, что российские оккупационные войска устроили очередной обстрел Никопольской территориальной громады, ударив ночью, 4 января, по жилым кварталам райцентра из тяжелой артиллерии.

Также мы писали, что российские захватчики обстреляли в ночь на 3 января Никополь и Покровскую громаду из РСЗО "Ураган" и тяжелой артиллерии.

А перед этим, ночью 2 января, оккупанты трижды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, применяя "Грады" и ствольную артиллерию. В первый день нового года войска РФ повредили в Никополе более десятка домов.

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