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Окупанти тричі обстріляли Нікопольський район: пошкоджено будинки, виникла пожежа

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Понеділок 02 січня 2023 20:06
Окупанти тричі обстріляли Нікопольський район: пошкоджено будинки, виникла пожежа Фото: окупанти тричі обстріляли Нікопольський район (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні, 2 січня, тричі обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Весь день ворог не давав спокою Нікопольський район. Загалом, було зафіксовано 3 обстріли. З 14 до 15 години били по Марганецькій громаді "Градами" та зі ствольної артилерії. Руйнування уточнюються", - зазначив Лукашук.

За його словами, також окупанти обстріляли Червоногригорівську територіальну громаду. Зайнявся один із житлових будинків, рятувальники ліквідували спалах. На щастя, обійшлося без жертв. Усього від обстрілу було пошкоджено 5 житлових будинків.

Нагадаємо, російські військові 31 грудня обстріляли місто Нікополь із використанням реактивних систем залпового вогню.

Пізніше, вночі 1 січня, окупанти пошкодили у Нікополі понад десяток будинків. Щонайменше пошкоджено 9 багатоповерхових та 4 приватних житлових будинків, 6 господарських будівель, один автомобіль.

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