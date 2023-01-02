Окупанти тричі обстріляли Нікопольський район: пошкоджено будинки, виникла пожежа
Російські війська сьогодні, 2 січня, тричі обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.
"Весь день ворог не давав спокою Нікопольський район. Загалом, було зафіксовано 3 обстріли. З 14 до 15 години били по Марганецькій громаді "Градами" та зі ствольної артилерії. Руйнування уточнюються", - зазначив Лукашук.
За його словами, також окупанти обстріляли Червоногригорівську територіальну громаду. Зайнявся один із житлових будинків, рятувальники ліквідували спалах. На щастя, обійшлося без жертв. Усього від обстрілу було пошкоджено 5 житлових будинків.
Нагадаємо, російські військові 31 грудня обстріляли місто Нікополь із використанням реактивних систем залпового вогню.
Пізніше, вночі 1 січня, окупанти пошкодили у Нікополі понад десяток будинків. Щонайменше пошкоджено 9 багатоповерхових та 4 приватних житлових будинків, 6 господарських будівель, один автомобіль.
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