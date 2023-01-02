Окупанти тричі обстріляли Нікопольський район: пошкоджено будинки, виникла пожежа

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Весь день ворог не давав спокою Нікопольський район. Загалом, було зафіксовано 3 обстріли. З 14 до 15 години били по Марганецькій громаді "Градами" та зі ствольної артилерії. Руйнування уточнюються", - зазначив Лукашук.

За його словами, також окупанти обстріляли Червоногригорівську територіальну громаду. Зайнявся один із житлових будинків, рятувальники ліквідували спалах. На щастя, обійшлося без жертв. Усього від обстрілу було пошкоджено 5 житлових будинків.