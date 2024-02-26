UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Війська РФ вночі били по Україні ракетами та "Шахедами": у Генштабі назвали збиті цілі

Фото: війська РФ вночі били по Україні ракетами та "Шахедами" (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вночі атакували територію України за допомогою ракет та ударних безпілотників. Сили ППО збили дев'ять "Шахедів" та три ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"За минулу добу і цієї ночі російські окупанти в черговий раз атакували Україну, застосувавши балістичні та крилаті ракети та дрони-камікадзе", - йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Повідомляється, що за попередньою інформацією, захисники України знищили три ракети та дев'ять БПЛА типу Shahed.

Атака росіян по Україні з 25 на 26 лютого

Раніше повітряні сили попереджали, що РФ запустила Україною кілька груп "Шахедів". Тривога через ударні безпілотники була оголошена в ряді південних і центральних областей України.

Згодом мер Дніпра Борис Філатов повідомив про те, що внаслідок російської атаки зафіксовано руйнацію у приватному секторі Дніпра. Також було відомо про постраждалих.

Пізніше стало відомо, що підрозділи протиповітряної оборони знищили три ракети та п'ять дронів-камікадзе, які російські війська запустили на Дніпро. Незабаром в ОВА показали наслідки ворожої атаки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПВОГенштаб ВСУВторгнення Росії до УкраїниДрони