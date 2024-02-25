Росія запустила зі сходу "Шахеди". В Україні почали оголошувати тривогу

У частині регіонів України ввечері неділі, 25 лютого, оголошено сигнал повітряної тривоги. Росіяни знову запустили безпілотники по типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та мапу повітряних тривог.

Близько 20:00 невідомий безпілотник було помічено у Харківській області. Потім "Шахед" було зафіксовано в Коломацькому районі Харківської області. Він рухався південно-західним курсом.

Станом на 21:20 дрони зафіксовано:

в Лозівському районі Харківської області, курс північний.

в північній частині Дніпропетровщини, курс південний.

Повітряна тривога в Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації.

Відповідно від руху ворожих дронів сигнал повітряної тривоги може поширюватись і в інших областях.

Жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

Російська повітряна атака у ніч на 25 лютого

Як й згадувалось вище, російські терористи атакували Україну з кількох напрямків. Під час атаки тривога була оголошена у ряді центральних, північних та південних областей.

Під ранок повідомлялося про кілька серій вибухів у Хмельницькій області. У Повітряних силах також попереджали про загрозу безпілотників у цьому регіоні. Також про роботу сил ППО бойовим ударним дронам повідомляли в Київській ОВА.

Згодом стало відомо, що вночі сили ОК "Південь" знищили шість дронів-камікадзе типу "Шахед".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.