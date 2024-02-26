Обстріл Дніпра: в ОВА показали фото наслідків удару росіян
Російські війська вчора ввечері, 25 лютого, завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок обстрілу поранення отримали чотири особи, також пошкоджено близько десятка будинків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Досягнення" росіян у Дніпрі цього вечора. У житловому секторі обласного центру пошкоджено 10 приватних будинків, кілька автомобілів", - йдеться у повідомленні голови Дніпропетровської ОВА.
За словами Лисака, внаслідок ворожої вечірньої атаки постраждали чоловіки 41 та 49 років, а також жінки – 20 та 60 років. Усіх постраждалих госпіталізовано, де їм надається допомога.
Удар росіян по Дніпру ввечері 25 лютого
Раніше повітряні сили попереджали, що РФ запустила по Дніпру ракети типу Х-59 та "Шахеди".
Згодом мер Дніпра Борис Філатов повідомив про те, що внаслідок російської атаки зафіксовано руйнацію у приватному секторі Дніпра. Також було відомо про постраждалих.
Пізніше стало відомо, що підрозділи протиповітряної оборони ППК "Схід" знищили три ракети та п'ять дронів-камікадзе, які російські війська запустили на Дніпро.
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