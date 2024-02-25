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Сили ППО збили три ракети та п'ять дронів над Дніпром

Неділя 25 лютого 2024 22:58
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Сили ППО збили три ракети та п'ять дронів над Дніпром Ілюстративне фото: Сили ППО збили три ракети та п'ять дронів над Дніпром (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Підрозділи протиповітряної оборони ПВК "Схід" знищили три ракети та п'ять дронів-камікадзе, які Російська Федерація запустила на Дніпро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Повітряне командування "Схід" та голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Як зазначили у відомстві, ввечері неділі, 25 лютого, ворог в черговий раз атакував територію України. Цього разу силами ППО було ліквідовано три крилаті ракети та три безпілотники.

Однак пізніше Лисак повідомив що кількість збитих дронів збільшилась до 5.

Раніше Повітряні сили попереджали, що РФ запустила по Дніпру ракети типу Х-59 та "Шахеди".

Згодом мер Дніпра Борис Філатов повідомив про те, що в результаті російської атаки зафіксовано руйнування у приватному секторі Дніпра. Також було відомо про постраждалих.

Російська повітряна атака у ніч на 25 лютого

Як й згадувалось вище, російські терористи атакували Україну з кількох напрямків. Під час атаки тривога була оголошена у ряді центральних, північних та південних областей.

Під ранок повідомлялося про кілька серій вибухів у Хмельницькій області. У Повітряних силах також попереджали про загрозу безпілотників у цьому регіоні. Також про роботу сил ППО бойовим ударним дронам повідомляли в Київській ОВА.

Згодом стало відомо, що вночі сили ОК "Південь" знищили шість дронів-камікадзе типу "Шахед".

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