Войска РФ ночью били по Украине ракетами и "Шахедами": в Генштабе назвали сбитые цели

"За прошедшие сутки и этой ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив баллистические и крылатые ракеты и дроны-камикадзе", - говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Сообщается, что по предварительной информации, защитники Украины уничтожили три ракеты и девять БпЛА типа Shahed.

Атака россиян по Украине с 25 на 26 февраля

Ранее воздушные силы предупреждали, что РФ запустила по Украине несколько групп "Шахедов". Тревога из-за ударных беспилотников была объявлена в ряде южных и центральных областей Украины.

Впоследствии мэр Днепра Борис Филатов сообщил о том, что в результате российской атаки зафиксировано разрушение в частном секторе Днепра. Также было известно о пострадавших.

Позже стало известно, что подразделения противовоздушной обороны уничтожили три ракеты и пять дронов-камикадзе, которые российские войска запустили на Днепр. Вскоре в ОВА показали последствия вражеской атаки.