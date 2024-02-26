RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Войска РФ ночью били по Украине ракетами и "Шахедами": в Генштабе назвали сбитые цели

Фото: войска РФ ночью били по Украине ракетами и "Шахедами" (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью атаковали территорию Украины с помощью ракет и ударных беспилотников. Силы ПВО сбили девять "Шахедов" и три ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"За прошедшие сутки и этой ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив баллистические и крылатые ракеты и дроны-камикадзе", - говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Сообщается, что по предварительной информации, защитники Украины уничтожили три ракеты и девять БпЛА типа Shahed.

Атака россиян по Украине с 25 на 26 февраля

Ранее воздушные силы предупреждали, что РФ запустила по Украине несколько групп "Шахедов". Тревога из-за ударных беспилотников была объявлена в ряде южных и центральных областей Украины.

Впоследствии мэр Днепра Борис Филатов сообщил о том, что в результате российской атаки зафиксировано разрушение в частном секторе Днепра. Также было известно о пострадавших.

Позже стало известно, что подразделения противовоздушной обороны уничтожили три ракеты и пять дронов-камикадзе, которые российские войска запустили на Днепр. Вскоре в ОВА показали последствия вражеской атаки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВОГенштаб ВСУВторжение России в УкраинуДрони