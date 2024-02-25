Ракетний удар РФ по Дніпру. Є поранені та руйнування у приватному секторі

Російська Федерація ввечері неділі, 25 лютого, завдала ракетного удару по місту Дніпро. В результаті цього зафіксовано руйнування у приватному секторі міста.

Як повідомляє РБК-Україна про це в Telegram написав міський голова Дніпра Борис Філатов та голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Після обстрілів є руйнування у приватному секторі: дахи, фасади, вікна", - написав Філатов.

Він також повідомив, що за попередньою інформацією відомо про двох поранених.

Пізніше Лисак повідомив що в області працювала ППО.

"Дякую за роботу нашій ППО!!! Вся інформація - згодом! На жаль, не без наслідків - в місті пошкоджені будинки, декілька легкових авто, вантажівка", - написав він.

За його даними, поранення отримали чотири людини.

Російська повітряна атака у ніч на 25 лютого

Як й згадувалось вище, російські терористи атакували Україну з кількох напрямків. Під час атаки тривога була оголошена у ряді центральних, північних та південних областей.

Під ранок повідомлялося про кілька серій вибухів у Хмельницькій області. У Повітряних силах також попереджали про загрозу безпілотників у цьому регіоні. Також про роботу сил ППО бойовим ударним дронам повідомляли в Київській ОВА.

Згодом стало відомо, що вночі сили ОК "Південь" знищили шість дронів-камікадзе типу "Шахед".

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