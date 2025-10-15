Війська РФ вночі атакували одну з ТЕЦ "Нафтогазу"

Російські війська сьогодні вночі, 15 жовтня, атакували одну з ТЕЦ компанії "Нафтогаз", на місці обстрілу виникла пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нафтогазу".
"За останні сім днів ворог тричі здійснив масовані атаки на об’єкти газової інфраструктури Групи Нафтогаз. Цієї ночі під ударом була одна з ТЕЦ групи "Нафтогаз", - зазначили у компанії.
Зазначається, що до цього упродовж тижня ворог бив по газовидобувних обʼєктах на Харківщині, а також прицільно атакував критично важливі об’єкти на Сумщині та Чернігівщині.
"Ці обʼєкти не мають жодного стосунку до військових цілей. Російські терористи здійснюють чергові акти тероризму, мета яких позбавити Україну газу, тепла та світла взимку. Ніяк не можуть зрозуміти росіяни, що нас так не зламати і не залякати. Все відновимо. Все відбудуємо", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.
Нагадаємо, Росія з початком осені розпочала серію ударів по енергетичній інфраструктурі України. Основною ціллю ворога є ТЕЦ, ТЕС та інші енергооб'єкти.
Так, ввечері вівторка, 14 жовтня, у низці областей було запроваджено аварійні графіки відключення електроенергії.
Через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі світло вимикають у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, а також частково у Кіровоградській, Київській і Черкаській областях.
За словами президента Володимира Зеленського, Україна очікує, що в майбутньому можуть продовжитися проблеми з електроенергією на тлі нових атак росіян. Тому доведеться почати імпорт з ЄС.