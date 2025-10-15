Війська РФ вночі атакували одну з ТЕЦ "Нафтогазу"

"За останні сім днів ворог тричі здійснив масовані атаки на об’єкти газової інфраструктури Групи Нафтогаз. Цієї ночі під ударом була одна з ТЕЦ групи "Нафтогаз", - зазначили у компанії.

Зазначається, що до цього упродовж тижня ворог бив по газовидобувних обʼєктах на Харківщині, а також прицільно атакував критично важливі об’єкти на Сумщині та Чернігівщині.

"Ці обʼєкти не мають жодного стосунку до військових цілей. Російські терористи здійснюють чергові акти тероризму, мета яких позбавити Україну газу, тепла та світла взимку. Ніяк не можуть зрозуміти росіяни, що нас так не зламати і не залякати. Все відновимо. Все відбудуємо", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.