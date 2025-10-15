RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Войска РФ ночью атаковали одну из ТЭЦ "Нафтогаза"

Фото: войска РФ ночью атаковали одну из ТЭЦ "Нафтогаза" (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 15 октября, атаковали одну из ТЭЦ компании "Нафтогаз", на месте обстрела возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

"За последние семь дней враг трижды совершил массированные атаки на объекты газовой инфраструктуры Группы Нафтогаз. Этой ночью под ударом была одна из ТЭЦ группы "Нафтогаз", - отметили в компании.

Отмечается, что до этого в течение недели враг бил по газодобывающим объектам в Харьковской области, а также прицельно атаковал критически важные объекты в Сумской и Черниговской областях.

"Эти объекты не имеют никакого отношения к военным целям. Российские террористы осуществляют очередные акты терроризма, цель которых лишить Украину газа, тепла и света зимой. Никак не могут понять россияне, что нас так не сломать и не запугать. Все восстановим. Все отстроим", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

 

Удары РФ по энергетике Украины

Напомним, Россия с началом осени начала серию ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Основной целью врага являются ТЭЦ, ТЭС и другие энергообъекты.

Так, вечером вторника, 14 октября, в ряде областей были введены аварийные графики отключения электроэнергии.

Из-за обусловленной предыдущими российскими обстрелами сложной ситуации в энергосистеме свет выключают в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, а также частично в Кировоградской, Киевской и Черкасской областях.

По словам президента Владимира Зеленского, Украина ожидает, что в будущем могут продолжиться проблемы с электроэнергией на фоне новых атак россиян. Поэтому придется начать импорт из ЕС.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафтогаз УкраиныТЭЦВторжение России в Украину