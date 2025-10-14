В Україні почали вводити аварійні графіки відключень світла: які області

Вечері вівторка, 14 жовтня, у низці областей було запроваджено аварійні графіки відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сумиобленерго".

Сумська область

"За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини введені графіки аварійних відключень. Наразі ГАВ діють для 1 та 2 черг споживачів", - повідомили в "Сумиобленерго".

Варто нагадати, що графіки аварійних відключень застосовуються в аварійних випадках, коли за дуже короткий термін треба негайно знизити величину потужності, що споживається з мережі.

Кіровоградська область

Також про запровадження графіків аварійних відключень повідомляється в у Кіровоградській області.

"Увага! Запровадили аварійні відключення електроенергії сьогодні, 14 жовтня, з 17:33. Це розпорядження НЕК "Укренерго", - повідомив Олександрійський міський голова Сергій Кузьменко.