Головна » Життя » Суспільство

В Україні почали вводити аварійні графіки відключень світла: які області

Україна, Вівторок 14 жовтня 2025 17:59
UA EN RU
В Україні почали вводити аварійні графіки відключень світла: які області Ілюстративне фото: в Україні почали вводити аварійні графіки відключень світла (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Вечері вівторка, 14 жовтня, у низці областей було запроваджено аварійні графіки відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сумиобленерго".

Сумська область

"За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини введені графіки аварійних відключень. Наразі ГАВ діють для 1 та 2 черг споживачів", - повідомили в "Сумиобленерго".

Варто нагадати, що графіки аварійних відключень застосовуються в аварійних випадках, коли за дуже короткий термін треба негайно знизити величину потужності, що споживається з мережі.

Кіровоградська область

Також про запровадження графіків аварійних відключень повідомляється в у Кіровоградській області.

"Увага! Запровадили аварійні відключення електроенергії сьогодні, 14 жовтня, з 17:33. Це розпорядження НЕК "Укренерго", - повідомив Олександрійський міський голова Сергій Кузьменко.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окремих регіонах України через російські удари по енергетичній інфраструктурі запроваджують аварійні відключення електроенергії.

Тим часом у Чернігові міська влада звернулася до мешканців багатоповерхівок із важливим проханням у зв’язку з можливими тривалими перебоями зі світлом.

Також ми пояснювали, чому графіки відключень не завжди збігаються з оприлюдненими, чому електропостачання може зникати навіть після його відновлення та чому важливо дотримуватися інформаційної тиші.

Читайте також, де можна переглянути актуальні графіки відключення світла.

