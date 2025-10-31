Війська РФ вночі атакували об'єкти енергетики у Одеській області: виникла пожежа

Російські війська сьогодні вночі, 31 жовтня, атакували ударними безпілотниками об'єкти енергетики у Одеській області. В результаті обстрілу виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

За його словами, попри активну роботу ППО, зафіксовано влучання в один з промислових об’єктів. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Інформація про загиблих чи постраждалих не надходила.

"Ворог знову масовано атакував цивільну інфраструктуру Одещини. У ніч на 31 жовтня противник здійснив чергову атаку ударними дронами по об’єктам енергетичної інфраструктури області", - заявив Кіпер.

Удари росіян по Одесі та області

Війська РФ з перших днів повномасштабного вторгнення атакують Одесу та область ракетами різних типів та ударними дронами.

Так, 29 жовтня в Одеській області внаслідок нічної атаки росіян пошкоджено енергетичний об’єкт ДТЕК та поранено працівника. Майже 30 тисяч домівок опинилися без світла. Енергетики вже працюють над відновленням мереж. Об’єкти критичної інфраструктури забезпечені живленням від генераторів.

Окрім того, 11 жовтня РФ атакувала Одесу та область ударними безпілотниками. В результаті пошкоджень зазнали об'єкти енергетики, багатоповерхівки, приватні будинки та готель, також відомо про поранену.

Також раніше росіяни вночі вдарили по Одесі та області ударними безпілотниками. В результаті пошкоджено багатоповерхівку та Палац спорту. Так, виникли займання у 9-поверхівці, складській будівлі та авто, пошкоджений Палац спорту.