Войска РФ ночью атаковали объекты энергетики в Одесской области: возник пожар

Пятница 31 октября 2025 10:33
Войска РФ ночью атаковали объекты энергетики в Одесской области: возник пожар Фото: войска РФ ночью атаковали объекты энергетики в Одесской области (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 31 октября, атаковали ударными беспилотниками объекты энергетики в Одесской области. В результате обстрела возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОГА Олега Кипера.

"Враг снова массированно атаковал гражданскую инфраструктуру Одесской области. В ночь на 31 октября противник совершил очередную атаку ударными дронами по объектам энергетической инфраструктуры области", - заявил Кипер.

По его словам, несмотря на активную работу ПВО, зафиксировано попадание в один из промышленных объектов. Возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Информация о погибших или пострадавших не поступала.

Удары россиян по Одессе и области

Войска РФ с первых дней полномасштабного вторжения атакуют Одессу и область ракетами различных типов и ударными дронами.

Так, 29 октября в Одесской области в результате ночной атаки россиян поврежден энергетический объект ДТЭК иранен работник. Почти 30 тысяч домов оказались без света. Энергетики уже работают над восстановлением сетей. Объекты критической инфраструктуры обеспечены питанием от генераторов.

Кроме того, 11 октября РФ атаковала Одессу и область ударными беспилотниками. В результате повреждения получили объекты энергетики, многоэтажки, частные дома и отель, также известно о раненом.

Также ранее россияне ночью ударили по Одессе и области ударными беспилотниками. В результате повреждены многоэтажка и Дворец спорта. Так, возникли возгорания в 9-этажке, складском здании и авто, поврежден Дворец спорта.

