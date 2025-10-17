Войска РФ ночью атаковали энергетические объекты в четырех областях
Российские войска сегодня ночью атаковали объекты энергетики в четырех областях Украины. Аварийно-восстановительные работы уже начались.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минэнерго.
"Враг нанес удары по энергетическим объектам Днепропетровской, Кировоградской, Сумской и Донецкой областей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение", - отметили в Минэнерго.
Сообщается, что из-за сложной ситуации в энергосистеме, обусловленной массированными обстрелами и повреждениями объектов энергетической инфраструктуры, во всех регионах Украины с 07:00 до 22:00 применяются графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Также введены аварийные ограничения электроснабжения в нескольких регионах. На Черниговщине действуют почасовые графики отключения электроэнергии, что является следствием систематических атак врага на энергетическую инфраструктуру региона.
"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - добавили в Минэнерго.
Отключение света в Украине
Напомним, что из-за повреждения энергосистемы в результате многочисленных российских ударов, сегодня утром, 17 октября, в нескольких областях были введены аварийные отключения электроэнергии по распоряжению "Укрэнерго".
Речь идет о Киевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Однако днем энергетики отменили экстренные отключения в Киеве и Киевской области.
Также известно, что вчера вечером "Укрэнерго" приказало ввести на всей территории Украины экстренные отключения света.