Війська РФ підняли у повітря 14 літаків Ту-95МС: летять у бік пускових рубежів

Російські війська поновили масовані атаки по Україні

Нагадаємо, війська РФ вночі 21 березня влаштували масований комбінований удар по Україні, понад 30 ракет було знищено силами ППО в районі Києва. Наступного дня, 22 березня, росіяни знову зробили масштабну атаку, використавши близько 150 ракет і дронів, переважно ворог бив об'єктами енергетичної інфраструктури.

Серед іншогопід атакою опинилася і ДніпроГЕС. Загалом загарбники направили на станцію 8 ракет, два з цих ударів виявились прямими. В "Укренерго" назвали атаку на енергетику 22 березня найбільшою за весь час війни.

Як розповідав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов, під час масованого обстрілу в регіоні було зафіксовано попадання 21 ракети. Внаслідок обстрілів Харкова місто було повністю знеструмлене. Також були проблеми із водопостачанням. Пізніше в ОВА заявили, що у Харкові та області можуть запровадити відключення світла за графіком для стабілізації ситуації.

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