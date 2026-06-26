Війська РФ намагаються розширити зону контролю на схід від Сум, - ЗСУ

За його словами, на Сумському напрямку окупанти намагаються розширити зону контролю на схід від Сум, однак населені пункти утримують українські сили.

Водночас на Вовчанському, або Південно-Слобожанському напрямку, ситуація залишається стабільною - російським військам, як і раніше, не вдається встановити контроль над містом.

Найбільш актуальним залишається Лиманський напрямок.

"Російські сили дуже активно намагаються там лізти. У нашій зоні відповідальності кількість боєзіткнень там у принципі зіставна з усіма іншими напрямками разом узятими. Якщо брати від Сум, всю Харківщину, Луганщину і до Лиману, на Лиман припадає приблизно стільки ж, як на усі інші", - розповів речник.

За його словами, другим за інтенсивністю залишається Куп'янський напрямок.

Там російські війська намагаються прорватися до самого міста, скоротити український плацдарм на схід від річки Оскіл, а також посилюють тиск у напрямку Козачої Лопані від прикордонного селища Гранів.

"Це така відносно нова точка для докладання зусиль з російської сторони", - зазначив Трегубов.