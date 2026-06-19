Ворог тисне на Костянтинівку, не рахуючись із втратами, - Сирський

Російська армія наступає на Костянтинівку в Донецькій області, але Сили оборони знають плани ворога і протидіють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

На місці він заслухав командирів бригад та прикордонного загону щодо поточної обстановки, характеру дій противника та стану забезпечення підрозділів.

Костянтинівський напрямок

Окрему увагу головком приділив ситуації на Костянтинівському напрямку.

Він заслухав доповідь командира 19-го армійського корпусу бригадного генерала Олександра Бакуліна щодо оперативної обстановки безпосередньо в районі міста. Разом проаналізували дії противника, його наміри та можливі сценарії розвитку ситуації.

За словами Сирського, російські окупаційні війська продовжують чинити постійний тиск, маючи перевагу в живій силі і не рахуючись із втратами.

Ворог намагається просуватися невеликими штурмовими групами, шукаючи слабкі місця в обороні.

"Ми своєчасно виявляємо ці наміри, ведемо активну оборону та завдаємо противнику відчутних втрат", – заявив головком.

Нагороди та подяки

Сирський нагородив пілотів безпілотних систем 3-го прикордонного загону за ефективну бойову роботу.

Окремо подякував військовослужбовцям 19-го армійського корпусу, 56-ї мотопіхотної та 156-ї механізованої бригад. Також відзначив бійців 24-ї механізованої бригади імені короля Данила, які понад два роки обороняють Часів Яр.