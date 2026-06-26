Войска РФ пытаются расширить зону контроля к востоку от Сум, - ВСУ

По его словам, на Сумском направлении оккупанты пытаются расширить зону контроля к востоку от Сум, однако населенные пункты удерживают украинские силы.

В то же время на Волчанском или Южно-Слобожанском направлении ситуация остается стабильной - российским войскам по-прежнему не удается установить контроль над городом.

Наиболее актуальным остается Лиманское направление.

"Российские силы очень активно пытаются там прорваться. В нашей зоне ответственности количество боевых столкновений там, в принципе, сопоставимо со всеми остальными направлениями, взятыми вместе. Если брать от Сум, всю Харьковскую и Луганскую области и до Лимана, на Лиман приходится примерно столько же, сколько на все остальные", - рассказал спикер.

По его словам, вторым по интенсивности остается Купянское направление.

Там российские войска пытаются прорваться до самого города, сократить украинский плацдарм к востоку от реки Оскил, а также усиливают давление в направлении Казачьей Лопани от приграничного поселка Гранов.

"Это такая относительно новая точка для приложения усилий с российской стороны", - отметил Трегубов.