Войска РФ пытаются расширить зону контроля к востоку от Сум, - ВСУ

Российские оккупанты пытаются расширить зону контроля к востоку от Сум, однако населенные пункты удерживают украинские защитники.
Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал в эфире телемарафона.
По его словам, на Сумском направлении оккупанты пытаются расширить зону контроля к востоку от Сум, однако населенные пункты удерживают украинские силы.
В то же время на Волчанском или Южно-Слобожанском направлении ситуация остается стабильной - российским войскам по-прежнему не удается установить контроль над городом.
Наиболее актуальным остается Лиманское направление.
"Российские силы очень активно пытаются там прорваться. В нашей зоне ответственности количество боевых столкновений там, в принципе, сопоставимо со всеми остальными направлениями, взятыми вместе. Если брать от Сум, всю Харьковскую и Луганскую области и до Лимана, на Лиман приходится примерно столько же, сколько на все остальные", - рассказал спикер.
По его словам, вторым по интенсивности остается Купянское направление.
Там российские войска пытаются прорваться до самого города, сократить украинский плацдарм к востоку от реки Оскил, а также усиливают давление в направлении Казачьей Лопани от приграничного поселка Гранов.
"Это такая относительно новая точка для приложения усилий с российской стороны", - отметил Трегубов.
Напомним, по словам президента Украины Владимира Зеленского, российские войска пытались наступать на 12 направлениях, однако почти повсюду потеряли инициативу.
Медленное продвижение неприятеля фиксируют только на двух-трех участках, где Россия сосредоточила огромное количество живой силы и техники.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после поездки на Константиновское направление заявил, что враг давит небольшими штурмовыми группами, ища уязвимые места в обороне, но Силы обороны отслеживают эти действия и наносят ощутимые потери.
Российские оккупанты усилили попытки наступления на Харьковщине , что отражается на количестве их потерь.
Также враг активизировался на границе Сумской области.
Добавим, что даже президент США заявил, что украинские военные "хорошо справляются" на фронте, несмотря на значительное преимущество России в численности армии и ресурсах. Такое же заявление сделали и в Госдепе США.
Последние заявления американских властей вызвали недовольство Кремля. В России полагают, что Вашингтон меняет свой подход к войне.