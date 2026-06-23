Росія посилила наступ на Харківщині і за добу втратила 300 солдатів, - Трегубов

Як повідомляє РБК-Україна , про це в телемарафоні сказав речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

За його словами, в першу чергу росіяни посилюють тиск на Лиманському напрямку. Водночас він зауважив, що кількість атак загалом зросла всюди.

Трегубов розповів, що це відбивається на втратах росіян - минулої доби окупаційна армія втратила близько 300 своїх солдатів в зоні Угруповання.

"Наприклад, зараз може бути і 37 бойових зіткнень у сукупності - це багато. Наприклад, окремо на Лиманському напрямку 20 зіткнень - це теж багато, це більше ніж було. Чи, наприклад, 300 осіб було втрат у росіян на усіх наших напрямках у сукупності за добу - це багато", - сказав він.

Трегубов додав, що це і є масштабна наступальна кампанія ворога, яка "так чи інакше потім піде на спад".

Нагадаємо, після низки російських ударів по Харківській області місцева влада посилює заходи безпеки. Частину нововведень уже запровадили на в'їздах до Харкова.