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Війська РФ намагаються розширити зону контролю на схід від Сум, - ЗСУ

14:43 26.06.2026 Пт
2 хв
Чи вдається ворогу просунутися на Сумщині?
aimg Тетяна Степанова
Війська РФ намагаються розширити зону контролю на схід від Сум, - ЗСУ Фото: росіяни намагаються розширити зону контролю на схід від Сум (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Російські окупанти намагаються розширити зону контролю на схід від Сум, однак населені пункти утримують українські захисники.

Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів в ефірі телемарафону.

За його словами, на Сумському напрямку окупанти намагаються розширити зону контролю на схід від Сум, однак населені пункти утримують українські сили.

Водночас на Вовчанському, або Південно-Слобожанському напрямку, ситуація залишається стабільною - російським військам, як і раніше, не вдається встановити контроль над містом.

Найбільш актуальним залишається Лиманський напрямок.

"Російські сили дуже активно намагаються там лізти. У нашій зоні відповідальності кількість боєзіткнень там у принципі зіставна з усіма іншими напрямками разом узятими. Якщо брати від Сум, всю Харківщину, Луганщину і до Лиману, на Лиман припадає приблизно стільки ж, як на усі інші", - розповів речник.

За його словами, другим за інтенсивністю залишається Куп'янський напрямок.

Там російські війська намагаються прорватися до самого міста, скоротити український плацдарм на схід від річки Оскіл, а також посилюють тиск у напрямку Козачої Лопані від прикордонного селища Гранів.

"Це така відносно нова точка для докладання зусиль з російської сторони", - зазначив Трегубов.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, за словами президента України Володимира Зеленського, російські війська намагалися наступати на 12 напрямках, однак майже всюди втратили ініціативу.

Повільне просування ворога фіксують лише на двох-трьох ділянках, де Росія зосередила величезну кількість живої сили та техніки.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після поїздки на Костянтинівський напрямок заявив, що ворог тисне невеликими штурмовими групами, шукаючи вразливі місця в обороні, але Сили оборони відстежують ці дії і завдають відчутних втрат.

Російські окупанти посилили спроби наступу на Харківщині, що відбивається на кількості їхніх втрат.

Також ворог активізувався на прикордонні Сумської області

Додамо, що навіть президент США заявив, що українські військові "добре справляються" на фронті, попри значну перевагу Росії у чисельності армії та ресурсах. Таку ж заяву зробили й у Держдепі США.

Останні заяви американської влади викликали невдоволення Кремля. У Росії вважають, що Вашингтон змінює свій підхід до війни.

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