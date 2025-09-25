Війська РФ готуються до наступу на Херсонщині: карти ISW

24 вересня російські війська продовжили наступальні операції в Сумській області, але не просунулися вперед.

Російський мілблогер, пов'язаний з російським Північним угрупованням військ, стверджував, що російське військове командування нещодавно передислокувало підрозділи російської 810-ї морської піхотної бригади з Олексіївки (на північ від міста Суми) для штурму Кіндратівки, але не надало достатньо часу для відпочинку та відновлення сил перед передислокацією до Кіндратівки.

На півночі Харківської області війська РФ також не просуваються. Як і в напрямку Великого Бурлука.

24 вересня російські війська продовжили наступальні операції на Куп'янському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.

ЗСУ нещодавно просунулися на Лиманському напрямку.

А на Сіверському напрямку вдалося просунутись російським військовим.

Речник української бригади, що діє на Сіверському напрямку, повідомив, що російські війська намагаються атакувати українські точки запуску безпілотників, використовуючи тактику інфільтрації невеликими групами, атакують мотоцикли та носять тепловізійні плащі, щоб сховатися від ударів українських безпілотників.

Український оператор безпілотника, який працював на Сіверському напрямку, повідомив, що спроби Росії накопичити сили влітку 2025 року провалилися і що інтенсивність боїв на цьому напрямку, ймовірно, зросте восени та взимку 2025 року через зниження температури. А це може дозволити довше прослужити батареям дронів.

Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка.

Ворог зосереджується на покращенні логістики на Краматорському напрямку (на північний схід від Костянтинівки) в Часовому Яру та Ступочках, а також проводить ротацію елементів 70-ї морської піхотної бригади (можливо, йдеться про новосформоване підрозділ).

На початку серпня 2025 року російські війська змінили свою тактику з пріоритету розвідки та інфільтрації невеликими групами на більш активні атаки невеликими штурмовими групами з потужною підтримкою безпілотників та артилерії.

Українські та російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку.

Розвідник підрозділу українського спецпризначення (ССО), що діє на Покровському напрямку, повідомив, що російські війська продовжують виснажливі атаки та намагаються проникнути на українські позиції пішки невеликими групами з одного-двох піхотинців вночі.

Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 23 вересня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися у Запорізькій області на південний захід Степногірська. Російські війська завдають ударів по ЗСУ на північний схід від Кам'янського.

Також війська РФ продовжували обмежені наступальні операції на Херсонському напрямку, але не просувалися вперед.

Речник Південних оборонних сил України полковник Владислав Волошин повідомив, що російські війська накопичуються та перегруповуються на східному (лівому) березі Херсонської області між річкою Конка, окупованими Олешками та Антонівським автомобільним мостом (усі на схід від Херсона) для наступу в напрямку Антонівського автомобільного мосту і додав, що російські війська зміцнюють позиції на східному березі Херсонської області.



