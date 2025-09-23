ua en ru
Російські топчиновники могли потрапити під удар під час атаки на Крим, - ISW

Вівторок 23 вересня 2025 10:11
Ілюстративне фото: російські топчиновники могли потрапити під удар під час атаки на Крим (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

Українські війська, ймовірно, завдали удару по високопоставлених російських чиновниках під час атаки на окупований Крим у ніч з 21 на 22 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

"Міністерство оборони Росії 22 вересня заявило, що українські війська завдали удару по курортній зоні в окупованому Криму, вбивши двох та поранивши 15 осіб. Глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов 22 вересня заявив, що українські війська завдали удару по санаторію в окупованому Форосі, Крим", - йдеться у звіті.

Аналітики звернули увагу на повідомлення декількох російських джерел, які вказали, що в санаторії відбулася закрита приватна вечірка, і що високопоставлені російські чиновники, можливо, включаючи військових, були присутні під час удару.

Окремо підтверджено удар по аеродрому поблизу окупованої Качі. Головне управління розвідки України заявило, що було знищено два морські патрульні літаки Бе-12 та гелікоптер Мі-8, що підтверджують і геолокаційні кадри.

Атаки на Крим

Нагадаємо, ввечері 21 вересня росіяни поскаржилися на атаку українських дронів по санаторію "Форос" в тимчасово окупованому Криму. Це місце відоме як "дача ФСБ", де неодноразово особисто відпочивав російський диктатор Володимир Путін.

А українська розвідка вперше в історії знищила два ворожі літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Це сталось в тимчасово окупованому Криму.

За даними російських ЗМІ, в тимчасово окупованому Криму внаслідок атаки в ніч на 21 вересня було пошкоджено об’єкти протиповітряної оборони та військову інфраструктуру.

