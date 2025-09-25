Войска РФ готовятся к наступлению на Херсонщине: карты ISW

24 сентября российские войска продолжили наступательные операции в Сумской области, но не продвинулись вперед.

Российский милблогер, связанный с российской Северной группировкой войск, утверждал, что российское военное командование недавно передислоцировало подразделения российской 810-й морской пехотной бригады из Алексеевки (к северу от города Сумы) для штурма Кондратовки, но не предоставило достаточно времени для отдыха и восстановления сил перед передислокацией в Кондратовку.

На севере Харьковской области войска РФ также не продвигаются. Как и в направлении Великого Бурлука.

24 сентября российские войска продолжили наступательные операции на Купянском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.

ВСУ недавно продвинулись на Лиманском направлении.

А на Сиверском направлении удалось продвинуться российским военным.

Представитель украинской бригады, действующей на Сиверском направлении, сообщил, что российские войска пытаются атаковать украинские точки запуска беспилотников, используя тактику инфильтрации небольшими группами, атакуют мотоциклы и носят тепловизионные плащи, чтобы спрятаться от ударов украинских беспилотников.

Украинский оператор беспилотника, который работал на Сиверском направлении, сообщил, что попытки России накопить силы летом 2025 года провалились и что интенсивность боев на этом направлении, вероятно, возрастет осенью и зимой 2025 года из-за снижения температуры. А это может позволить дольше прослужить батареям дронов.

Российские войска недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка.

Враг сосредотачивается на улучшении логистики на Краматорском направлении (северо-восточнее Константиновки) в Часовом Яре и Ступочках, а также проводит ротацию элементов 70-й морской пехотной бригады (возможно, речь идет о новосформированном подразделении).

В начале августа 2025 года российские войска изменили свою тактику с приоритета разведки и инфильтрации небольшими группами на более активные атаки небольшими штурмовыми группами с мощной поддержкой беспилотников и артиллерии.

Украинские и российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении.

Разведчик подразделения украинского спецназначения (ССО), действующего на Покровском направлении, сообщил, что российские войска продолжают изнурительные атаки и пытаются проникнуть на украинские позиции пешком небольшими группами из одного-двух пехотинцев ночью.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 23 сентября, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись в Запорожской области на юго-запад Степногорска. Российские войска наносят удары по ВСУ на северо-восток от Каменского.

Также войска РФ продолжали ограниченные наступательные операции на Херсонском направлении, но не продвигались вперед.

Представитель Южных оборонительных сил Украины полковник Владислав Волошин сообщил, что российские войска накапливаются и перегруппировываются на восточном (левом) берегу Херсонской области между рекой Конка, оккупированными Олешками и Антоновским автомобильным мостом (все к востоку от Херсона) для наступления в направлении Антоновского автомобильного моста и добавил, что российские войска укрепляют позиции на восточном берегу Херсонской области.