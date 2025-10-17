UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Війська РФ атакували Суми КАБами: пошкоджені багатоповерхівки, є поранений

Фото: війська РФ атакували Суми КАБами (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Константин Широкун

Війська РФ зранку атакували КАБами місто Суми. В результаті удару по обласному центру пошкоджені багатоповерхівки, також поранення отримав 56-річний чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram в.о. міського голови Сум Артема Кобзаря.

"Сьогодні вранці ворог завдав ударів керованими авіабомбами по нашому місту. Під атаку потрапив об’єкт цивільної інфраструктури – нежитлове приміщення. На жаль, є поранений - 56-річний чоловік. Медики надають йому необхідну допомогу", - зазначив Кобзар.

Він також повідомив, що внаслідок влучань пошкоджено близько 30 вікон у прилеглих багатоповерхівках, на місці працюють усі відповідні служби.

Обстріли Сум

Нагадаємо, що росіяни регулярно атакують місто Суми, застосовуючи для ударів безпілотні літальні апарати, різного типу ракети та авіабомби.

Так, у ніч на 28 вересня російські війська завдали чергового удару дронами по Сумах. У результаті влучань загорілися сім вантажних автомобілів. Вогонь був настільки сильним, що машини вигоріли повністю. Крім автотранспорту, зафіксовано ураження об’єкта інфраструктури.

Окрім того, в ніч на 11 вересня під ударом ворожих атак опинилася цивільна інфраструктура міста, в результаті чого сталася пожежа та руйнування.

Як повідомляли влада, через російську атаку було пошкоджено будівлю навчального закладу та транспорт. Крім цього, у трьох житлових будинках постраждали вікна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська областьВторгнення Росії до УкраїниСуми