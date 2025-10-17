Війська РФ атакували Суми КАБами: пошкоджені багатоповерхівки, є поранений

Обстріли Сум

Нагадаємо, що росіяни регулярно атакують місто Суми, застосовуючи для ударів безпілотні літальні апарати, різного типу ракети та авіабомби.

Так, у ніч на 28 вересня російські війська завдали чергового удару дронами по Сумах. У результаті влучань загорілися сім вантажних автомобілів. Вогонь був настільки сильним, що машини вигоріли повністю. Крім автотранспорту, зафіксовано ураження об’єкта інфраструктури.

Окрім того, в ніч на 11 вересня під ударом ворожих атак опинилася цивільна інфраструктура міста, в результаті чого сталася пожежа та руйнування.

Як повідомляли влада, через російську атаку було пошкоджено будівлю навчального закладу та транспорт. Крім цього, у трьох житлових будинках постраждали вікна.