Войска РФ атаковали Сумы КАБами: повреждены многоэтажки, есть раненый

Обстрелы Сум

Напомним, что россияне регулярно атакуют город Сумы, применяя для ударов беспилотные летательные аппараты, различного типа ракеты и авиабомбы.

Так, в ночь на 28 сентября российские войска нанесли очередной удар дронами по Сумах. В результате попаданий загорелись семь грузовых автомобилей. Огонь был настолько сильным, что машины выгорели полностью. Кроме автотранспорта, зафиксировано поражение объекта инфраструктуры.

Кроме того, в ночь на 11 сентября под ударом вражеских атак оказалась гражданская инфраструктура города, в результате чего произошел пожар и разрушения.

Как сообщали власти, из-за российской атаки было повреждено здание учебного заведения и транспорт. Кроме этого, в трех жилых домах пострадали окна.