RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Войска РФ атаковали Сумы КАБами: повреждены многоэтажки, есть раненый

Фото: войска РФ атаковали Сумы КАБами (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ утром атаковали КАБами город Сумы. В результате удара по областному центру повреждены многоэтажки, также ранения получил 56-летний мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram и.о. городского головы Сум Артема Кобзаря.

"Сегодня утром враг нанес удары управляемыми авиабомбами по нашему городу. Под атаку попал объект гражданской инфраструктуры - нежилое помещение. К сожалению, есть раненый - 56-летний мужчина. Медики оказывают ему необходимую помощь", - отметил Кобзарь.

Он также сообщил, что в результате попаданий повреждено около 30 окон в близлежащих многоэтажках, на месте работают все соответствующие службы.

 

Обстрелы Сум

Напомним, что россияне регулярно атакуют город Сумы, применяя для ударов беспилотные летательные аппараты, различного типа ракеты и авиабомбы.

Так, в ночь на 28 сентября российские войска нанесли очередной удар дронами по Сумах. В результате попаданий загорелись семь грузовых автомобилей. Огонь был настолько сильным, что машины выгорели полностью. Кроме автотранспорта, зафиксировано поражение объекта инфраструктуры.

Кроме того, в ночь на 11 сентября под ударом вражеских атак оказалась гражданская инфраструктура города, в результате чего произошел пожар и разрушения.

Как сообщали власти, из-за российской атаки было повреждено здание учебного заведения и транспорт. Кроме этого, в трех жилых домах пострадали окна.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьВторжение России в УкраинуСумы