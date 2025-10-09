Війська РФ атакували рятувальників на Чернігівщині: фото наслідків удару

Російські війська атакували рятувальників у Чернігівській області. Внаслідок обстрілу постраждала пожежна техніка ДСНС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС.
"Внаслідок повторного російського обстрілу пошкоджена техніка підрозділу ДСНС та пожежної команди у селі Жадове Новгород-Сіверського району", - зазначили рятувальники.
Повідомляється, що напередодні ввечері через падіння російського дрона виникла пожежа в магазині площею близько 120 кв.м. Рятувальники спільно з місцевою пожежною командою розпочали ліквідацію наслідків обстрілу.
Під час проведення робіт ворог завдав повторного удару. На щастя, в той момент працівники ДСНС перебували у безпечному місці.
Впродовж останнього тижня Росія здійснює масовані удари по інфраструктурі Чернігова та області. Особливо складною ситуація стала після атак, що відбулися на початку жовтня.
Основна ціль ворога – Ніжин, Бобровиця, Прилуки. Через обстріли у цих містах були значні перебої з електро та водопостачанням.
За даними "Чернігівобленерго", вчора російські війська вночі вкотре обстріляли енергетичну інфраструктуру Чернігівської області. Без світла залишились понад 4,5 тисячі абонентів.
Також російські війська вчора вночі, 8 жовтня, атакували пожежну частину у Чернігівській області. В результату удару пошкоджена будівля ДСНС.
Через ворожі удари рух поїздів від Ніжина до Києва і навпаки - ускладнено, далекі та приміські маршрути змінено.