Війська РФ атакували рятувальників на Чернігівщині: фото наслідків удару

Удари РФ по Чернігову та області

Впродовж останнього тижня Росія здійснює масовані удари по інфраструктурі Чернігова та області. Особливо складною ситуація стала після атак, що відбулися на початку жовтня.

Основна ціль ворога – Ніжин, Бобровиця, Прилуки. Через обстріли у цих містах були значні перебої з електро та водопостачанням.

За даними "Чернігівобленерго", вчора російські війська вночі вкотре обстріляли енергетичну інфраструктуру Чернігівської області. Без світла залишились понад 4,5 тисячі абонентів.

Також російські війська вчора вночі, 8 жовтня, атакували пожежну частину у Чернігівській області. В результату удару пошкоджена будівля ДСНС.

Через ворожі удари рух поїздів від Ніжина до Києва і навпаки - ускладнено, далекі та приміські маршрути змінено.