Войска РФ атаковали спасателей на Черниговщине: фото последствий удара

Удары РФ по Чернигову и области

На протяжении последней недели Россия осуществляет массированные удары по инфраструктуре Чернигова и области. Особенно сложной ситуация стала после атак, которые состоялись в начале октября.

Основная цель врага - Нежин, Бобровица, Прилуки. Из-за обстрелов в этих городах были значительные перебои с электро и водоснабжением.

По данным "Черниговоблэнерго", вчера российские войска ночью в очередной раз обстреляли энергетическую инфраструктуру Черниговской области. Без света остались более 4,5 тысячи абонентов.

Также российские войска вчера ночью, 8 октября, атаковали пожарную часть в Черниговской области. В результате удара повреждено здание ГСЧС.

Из-за вражеских ударов движение поездов от Нежина до Киева и наоборот - затруднено, дальние и пригородные маршруты изменены.