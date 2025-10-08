Війська РФ вдарили по пожежній частині на Чернігівщині: фото наслідків обстрілу

Російські війська сьогодні вночі, 8 жовтня, атакували пожежну частину у Чернігівській області. В результату удару пошкоджена будівля ДСНС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС.

Повідомляється, що особовий склад під час обстрілу перебував в укритті, тому ніхто не постраждав. Пожежна техніка також залишилася неушкодженою.

"Російські війська завдали удару по пожежній частині підрозділу ДСНС у Семенівці. Загорілася покрівля адмінбудівлі. Рятувальники оперативно ліквідували займання", - зазначили у ДСНС.

Удари РФ по Чернігову та області

Впродовж останнього тижня Росія здійснює масовані удари по інфраструктурі Чернігова та області. Особливо складною ситуація стала після атак, що відбулися на початку жовтня.

Основна ціль ворога – Ніжин, Бобровиця, Прилуки. Через обстріли у цих містах були значні перебої з електро та водопостачанням.

За даними "Чернігівобленерго", сьогодні російські війська вночі вкотре обстріляли енергетичну інфраструктуру Чернігівської області. Без світла залишились понад 4,5 тисячі абонентів.

Також цієї ночі противник спрямовував 12 "Шахедів" по товарному ешелону на перегоні "Носівка-Ніжин". Внаслідок атаки пошкоджено залізничне полотно, рух поїздів у напрямку Києва тимчасово зупинено - потяги прямують лише до станції Носівка.

Через ворожі удари рух поїздів від Ніжина до Києва і навпаки - ускладнено, далекі та приміські маршрути змінено.