Збили два з трьох: Повітряні сили розповіли про першу атаку КАБами на Одеську область

Ілюстративне фото: ворог скинув три авіабомби з літака Су-34 (Getty Images)

Російські окупанти вдень 24 жовтня спробували атакувати Одеську область трьома керованими авіабомбами (КАБ) з підвищеною дальністю ураження УМПБ-5. Загрозу було знешкоджено Силами оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Південь".

Зазначається, що окупанти намагалися бити по Одещині, запустивши три КАБи з винищувача Су-34, але їхні плани зазнали краху. "Вдень російські окупаційні війська завдали авіаційного удару по Одещині трьома керованими авіабомбами з підвищеною дальністю ураження, випущеними з літака Су-34. Протиповітряною обороною півдня України збито 2 авіабомби. Ще одна – впала на відкритій ділянці місцевості, без наслідків", - сказано у повідомленні.