Війська РФ атакували Херсон "Шахедами": влучили у житлові квартали, є постраждалі (фото)

Фото: наслідки обстрілу Херсона (t.me/dsns_telegram)

Обстріли 21 жовтня

Цієї ночі Чернігів та частина області зазнали одного з наймасштабніших обстрілів. Російські війська завдали ударів по енергетичній інфраструктурі, внаслідок чого в Чернігові стався повний блекаут.

Про масштаби руйнувань та наслідки атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Під ударом також опинилася Черкаська область. Там уламки збитих дронів пошкодили вуличний трансформатор, через що понад 150 абонентів залишилися без електропостачання.